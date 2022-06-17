17 июня 2022 | Время чтения 2 мин

Денис Абрамов, , 18:09 — REGNUM В Ставропольском крае формируется бесперебойное обеспечение и годовой запас лекарственных препаратов. Препараты будут закупаться в рамках финансирования по федеральным и региональным льготным программам на 2022 год и на сумму дополнительно выделенной субсидии в 50 млн рублей правительством края.

Сортировка лекарственных препаратов Денис Абрамов © ИА REGNUM

ГУП СК «Ставропольфармация» Денис Абрамов © ИА REGNUM

ГУП СК «Ставропольфармация» Денис Абрамов © ИА REGNUM

ГУП СК «Ставропольфармация» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Поставка лекарств в аптеки Ставропольского края усложнилась из-за действий недружественных стран. Необходимый запас формируется с учётом сроков годности препаратов. Список препаратов составлен на основе запросов населения, поступающих в территориальный орган Росздравнадзора по Ставропольскому краю. Перечень включает в себя 27 международных непатентованных наименований с годовой потребностью подведомственной аптечной сети ГУП СК «Ставропольфармация» на сумму более 3,5 млн рублей.

Вакцины Денис Абрамов © ИА REGNUM

Хранение вакцин Денис Абрамов © ИА REGNUM

Вакцины Денис Абрамов © ИА REGNUM

Генеральный директор ГУП СК «Ставропольфармация» Геннадий Замчалкин Денис Абрамов © ИА REGNUM

ГУП СК «Ставропольфармация» ориентировано на осуществление программ социальных гарантий лекарственной помощи населению, которые связанны с высоким уровнем затрат (отпуск лекарственных препаратов по бесплатным рецептам отдельным категориям граждан). По словам генерального директора ГУП СК «Ставропольфармация» Геннадия Замчалкина: «В марте был ажиотажный спрос на лекарственные препараты. Сейчас ситуация выровнялась, цены стабилизировались, дефицита нет, так как были найдены альтернативные логистические схемы поставок импортных препаратов».

ГУП СК «Ставропольфармация» Денис Абрамов © ИА REGNUM Инсулин Денис Абрамов © ИА REGNUM

ГУП СК «Ставропольфармация» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Маркировка лекарств Денис Абрамов © ИА REGNUM

«Все наименования отработаны с поставщиками и производителями лекарственных препаратов. Запас в госаптечной сети Ставропольского края оригинальных лекарственных препаратов или их аналогов будет сформирован в течение июля-августа 2022 года».

ГУП СК «Ставропольфармация» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Детское питание Денис Абрамов © ИА REGNUM Детское питание Денис Абрамов © ИА REGNUM

Лекарственные препараты Денис Абрамов © ИА REGNUM

Маркировка лекарств Денис Абрамов © ИА REGNUM

Главная проблема — это открытие по поручению губернатора аптечных пунктов в отдаленных сельских поселениях.

«В селе можно найти помещение, и транспорт у нас есть, но найти провизора в глубинке просто невозможно, мы уже готовы сами обучать специалистов, также ждем принятия закона о выездной торговле лекарственными препаратами. Это позволит закрыть проблему обеспечения лекарствами отдаленных сельских поселений», — отметил Геннадий Замчалкин.

Производство масок Денис Абрамов © ИА REGNUM

Производство масок Денис Абрамов © ИА REGNUM Производство масок Денис Абрамов © ИА REGNUM

ГУП СК «Ставропольфармация» Денис Абрамов © ИА REGNUM