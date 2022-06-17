Ростов-на-Дону, 17 июня, 2022, 16:57 — ИА Регнум. В Азовском районе Ростовской области днём 17 июня произошёл пожар, в результате которого погибли двое детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Пожар

О возгорании в хозпостройке на территории частного дома на улице Ленина в селе Кулешовка стало известно от случайного очевидца в 15:25 мск. Мужчина вызвал пожарных. На месте происшествия были обнаружены тела детей в возрасте трёх и пяти лет.

Предположительно, к пожару привела детская шалость. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.