Ереван, 8 ноября, 2017, 13:23 — ИА Регнум. На прошедших 5 ноября выборах в органы местного самоуправления Армении зарегистрирован незаурядный случай. Он удивил даже тех, кто давно привык к тому, как в стране проходят выборы, и кто в результате этих выборов побеждает.

azatutyun.am Вазген Адамян

Мэром города Чамбарак, который находится на севере Армении в области Гегаркуник, был избран беспартийный Вазген Адамян. Он получил 4349 голосов, а его соперник, Юрик Авалян — 1424 голоса.

Всё бы ничего, но за несколько месяцев до этого Адамян был осуждён за фальсификации на парламентских выборах, которые состоялись в апреле 2017 г.

Согласно приговору суда общей юрисдикции первой инстанции Гегаркуникской области Армении Вазген Адамян был признан виновным по ст. 154 УК Армении (нарушение тайны голосования) и приговорён к наказанию в виде штрафа в размере 500 тыс. драмов.

Согласно обвинительному заключению, на парламентских выборах 2 апреля 2017 г. на избирательном участке 20/24, который располагался в здании чамбаракской старшей школы, Вазген Адамян нарушил тайну голосования жителя города Арцруна Гуляна. Адамян подошел к нему и спросил, за кого тот собирается голосовать. Гулян отказался сообщить, после чего Адамян последовал за ним к кабинке для голосования и проследил за тем, как тот проголосовал, тем самым нарушив тайну голосования избирателя. На избирательном участке 20/24 правящая Республиканская партия получила 61% голосов избирателей, при том что в Гехаркуникской области эта цифра составляла всего 52%.

В суде Адамян признал себя виновным. Основанием для возбуждения уголовного дела послужил видеоматериал радио «Свобода». На видео видно, как Адамян и ещё один мужчина также мешают журналисту радиокомпании выполнять свою профессиональную деятельность. Однако по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста дело возбуждено так и не было.

Кроме того, судя по публикациям армянской прессы, судимость Адамяна не погашена, а согласно Конституции Армении, права быть избранными не имеют лица, осужденные за совершение других (не тяжких) преступлений по вступившему в законную силу приговору и отбывающие наказание. То есть Адамян не имел права принимать участия в выборах.

По мнению политолога Сурена Саакяна, трудно представить себе более жестокую вещь в философии либерально-демократического или современного правового, демократического государства, чем избрание изнасиловавшего избирательные процессы на такой ответственный пост.

«Узурпация государственного аппарата показывает, какие отвратительные явления она может родить. Для меня однозначно, что гражданина, который думает, что на выборах можно сфальсифицировать хотя бы один голос, нужно пожизненно лишить права выдвигать кандидатуру в системе государственного управления, если не сказать, что параллельно он должен иметь возможность подумать о таких явлениях в тюрьме. Это принцип, который должен сопровождать Армению», — сказал он.