Санкт-Петербург, 17 июня 2022, 16:58 — REGNUM Все задачи спецоперации на Украине будут решены, ведь в ней участвуют настоящие герои, заявил 17 июня президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.
Президент подчеркнул, что залогом победы являются мужество и героизм российских воинов, а также «консолидация российского общества, чья поддержка дает силы и уверенность армии и флоту России».
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