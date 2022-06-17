Курган, , 16:52 — REGNUM Курганская область вошла в ТОП-15 регионов страны в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в России. Результаты рейтинга Агентства стратегических инициатив озвучили на Петербургском международном экономическом форуме 17 июня.

Технопарк «Курган Энергомаш» Пресс-служба главы Курганской области

В 2022 году Курганская область опередила в данном рейтинге таких крупных соседей по Уральскому федеральному округу, как Свердловская область и Ямал.

Отмечается, что Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в России оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики в субъектах РФ. Рейтинг рассчитывается по 44 показателям.

«Укреплению позиций Курганской области в национальном инвестиционном рейтинге способствовала большая командная работа, новые меры поддержки бизнеса. За три года мы запустили пять индустриальных парков с готовыми площадками и сетями для новых производств. В парки уже зашли 28 резидентов. В планах создание еще четырёх таких площадок», — отметил заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Владимир Архипов.