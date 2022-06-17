Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Решение о начале специальной военной операции на Украине было вызвано разрушением всех предыдущих договорённостей с Западом, заявил 17 июня президент России Владимир Путин, выступая на 25-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция России в Донбассе и на Украине

«Запад принципиально отказался выполнять взятые на себя ранее обязательства. Достичь новых договоренностей оказалось просто невозможно. В сложившейся ситуации на фоне возрастающих для нас рисков и угроз решение России о проведении специальной военной операции было вынужденным.

Трудным, безусловно. Но вынужденным и необходимым.

Это решение суверенной страны, у которой есть право, основанное, кстати говоря, на Уставе ООН, отстаивать свою безопасность», — сказал Владимир Путин.