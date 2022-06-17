Санкт-Петербург, , 16:48 — REGNUM Россия продолжит инвестировать в опережающее развитие инфраструктуры, в том числе с помощью инфраструктурных кредитов регионам, заявил 17 июня на ПМЭФ президент РФ Владимир Путин.

«В следующем году стартует масштабный план по строительству и ремонту опорной сети федеральных и региональных автодорог. За пять лет не менее 85% их протяженности должно быть приведено в нормативное состояние», — отметил президент.

«Активно используются инфраструктурные бюджетные кредиты, которые выдаются на 15 лет по ставке 3%. Уже говорил, что спрос на них оказался гораздо выше, чем мы планировали. У регионов много проработанных перспективных проектов, нельзя откладывать их запуск» — добавил Путин.

«Этот инструмент работает надежно», — добавил он.