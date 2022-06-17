Казань, 17 июня, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Руководство казанского «Рубина», как сообщает издание «Спорт-Экспресс», планирует выручить с продажи 24-летнего флангового защитника сборной России Ильи Самошникова минимум 3 миллиона евро.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды Рубин Илья Самошников и игрок команды Зенит Малком

Текущее соглашение Ильи Самошникова с «Рубином» рассчитано до 30 июня 2023 года. После завершения следующего сезона 24-летний футболист может покинуть клуб на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне защитник принял участие в 24-х матчах за казанский клуб в рамках Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом в ворота московского «Спартака». Также Самошников получил семь желтых карточек.

Илья Самошников выступает за «Рубин» с 2 января 2020 года после перехода из московского «Торпедо» за 50 тысяч евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 24-летнего россиянина в 3 миллиона евро.