Стокгольм, , 17:13 — REGNUM Стефан Ингвес покинет Риксбанк после того, как он на протяжении 17 лет занимал должность председателя правления. Его отставка запланирована на конец текущего года, и она будет связана с истечением срока его полномочий. Об этом 17 июня было сообщено в пресс-релизе регулятора.

Стокгольм. Швеция

Согласно пресс-релизу, нынешний генеральный директор Финансовой инспекции Швеции Эрик Теден был назначен временным преемником.

«Мне довелось работать с лучшими экономистами как в Швеции, так и во всем мире, и я участвовал в превращении Риксбанка в учреждение, которое считается одним из лучших в мире центральных банков. Именно это заставляет меня быть счастливым», — говорится в заявлении Стефана Ингвеса.

Отмечается, что некоторые члены правления Риксбанка опубликовали свои благодарности на веб-сайте ведомства.