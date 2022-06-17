Стокгольм, , 16:48 — REGNUM Как правило, летом риксдаг Швеции голосует за весенние поправки в бюджет. Это объясняется тем, что законопроект по внесению правок в действующий бюджет правительство подает еще весной. Однако в этот раз, после того как весенний законопроект правительства провалился, «Социал-демократы» намерены представить новые поправки. Об этом 17 июня сообщил телеканал SVT.

Министр финансов Швеции Микаэль Дамберг government.se

Ожидается, что второй «весенний» законопроект правительство внесет уже сегодня, 17 июня.

Министр финансов Швеции Микаэль Дамберг надеется, что решение по законопроекту в палате риксдага будет принято на следующей неделе.

«Я считаю, что это можно проголосовать еще до наступления середины лета», — заявил министр в студии SVT.

Напомним, 15 июня произошло беспрецедентное событие — действующее правительство проголосовало против собственного законопроекта по поправкам в бюджет.