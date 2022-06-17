Таллин, 17 июня, 2022, 16:43 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия НАТО

Если в прибалтийском регионе на постоянной основе появятся подразделения стран-членов НАТО размером с бригаду, то есть по меньшей мере 3 000 военнослужащих, то это потребует создания дополнительных военных городков и серьезных расходов.

Об этом командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем заявил в соцсетях, комментируя решение Германии о дислоцировании «прибалтийской» бригады Вермахта у себя, а не в Литве.

«Постоянное присутствие в Литве дополнительных подразделений по сути означало бы появление «маленькой Германии» на территории Литвы. Детские сады, школы, жилье. Или кто-то считает, что военные согласны будут годами находиться вдали от дома и семьи?», — сообщил Харем.

Он добавил, что такое подразделение потребует серьезной по размерам тренировочной зоны — как минимум площадью 10×10 км, чтобы отрабатывать маневры и проводить тренировочные артиллерийские стрельбы. «Это сложнее, чем создание ветряного парка», — отметил Херем.

Создание такой инфраструктуры потребует инвестиций в размере нескольких сотен миллионов евро, дальнейшие расходы на содержание составят нескольких десятков миллионов евро в год. Эти деньги уместнее было бы потратить в развитие реальных военных способностей, а не закатывать их в бетон, считает главный эстонский военный.

Решение о размещении в Прибалтике новых подразделений НАТО на постоянной основе должно быть принято на саммите военного альянса в конце июня 2022 года.