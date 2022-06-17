Санкт-Петербург, 17 июня 2022, 16:44 — REGNUM В ходе специальной военной операции на Украине Россия и республики Донбасса отстаивают своё право на свободу, безопасность, защищают своих людей, заявил 17 июня российский президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.
Президент сказал, что российские военные, ополченцы ДНР и ЛНР сражаются сегодня за то, «чтобы защитить своих людей, отстаивают право России на свободное и безопасное развитие».
Россия — большая многонациональная страна, «которая сама принимает решения, сама определяет своё будущее, опирается на свою историю, культуру и традиции и отвергает всяческие попытки навязать псевдоценности расчеловечивания и нравственной деградации».
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