Лейпциг, Германия, 17 июня, 2022, 16:38 — ИА Регнум. 17 июня «Ред Булл Лейпциг» на своем официальном сайте объявил о трансфере 24-летнего флангового нападающего «Вольфсбурга» и сборной Австрии Ксавера Шлагера. Сумма трансфера составила 12 миллионов евро.

Андрей Пронин ИА REGNUM Игроки «РБ Лейпциг»

Соглашение Ксавера Шлагера с «быками» рассчитано на четыре года до конца сезона 2025/26. На данный момент трансферная стоимость австрийского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 27 миллионов евро.

В прошедшем сезоне немецкой Бундеслиги 2021/22 Ксавер Шлагер принял участие в четырнадцати турах регулярного чемпионата, в которых отметился одной результативной передачей и получил две желтые карточки.

Шлагер выступал за «Вольфсбург» с 1 июля 2019 года после перехода из «Ред Булл Зальйбурга» за 15 миллионов евро.