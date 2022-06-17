Санкт-Петербург, , 16:38 — REGNUM Выступая на ПМЭФ-2022, президент РФ Владимир Путин прокомментировал результаты рейтинга инвестиционной привлекательности регионов, составленного АСИ, особо отметив те регионы, которые добились значимого прогресса в рейтинге.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«К Москве и Татарстану, которые продолжают лидировать, присоединилась и Московская область. За год она поднялась с 8-го место в тройку лидеров. В лидерах также Тульская, Нижегородская, Тюменская, Новгородская, Сахалинская области, Санкт-Петербург и Башкортостан», — сказал Путин.

Он особо отметил регионы с большим прогрессом — Курганскую область (+36 позиций), Пермский и Алтайский край (+26 позиций), Ингушетия (+24 позиции), Ивановская область (+17 позиций).

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