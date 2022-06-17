Москва, 27 марта, 2013, 14:36 — ИА Регнум. Министерство труда и социальной защиты РФ предлагает установить для россиян 8-дневные зимние каникулы в 2014 году. Об этом говорится в соответствующем проекте постановления министерства.

Так, новогодние праздники могут растянуть с 1 по 8 января. Дополнительный выходной добавится 10 марта. На май планируется 4 выходных - с 1 по 4 мая, на День Победы еще три дня - с 9 по 11 мая.

Кроме того, министерство выступило с инициативой установить 4 официальных выходных в июне (День России) - с 12 по 15 июня и в ноябре (День народного единства) - с 1 по 4 ноября.

На 2 мая и 13 июня предлагается перенести выходные дни с 4 и 5 января (суббота и воскресенье). За счёт выпадающего на воскресенье 23 февраля хотят сделать нерабочим 3 ноября.