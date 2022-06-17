* Моргенштерн — запрещённая в России организация

Москва, , 16:37 — REGNUM Рэпер Моргенштерн (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) объявил о закрытии своего ресторана Kaif Provenance. Об этом он рассказал в своих соцсетях 17 июня.

Алишер Моргенштерн* Цитата из клипа на песню Aristocrat

«Вы сами прекрасно видели, что в последнее время происходит с рестораном. Продолжается давление», — объяснил своё решение музыкант. «Мы работаем последнюю неделю и всё», — добавил он.

ИА REGNUM напоминает, что Моргенштерн (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) открыл Kaif Provenance в 2020 году. В апреле 2021 года музыкант устроился туда официантом на 24 часа, однако не смог отработать полную смену из-за сложности работы.

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