* Моргенштерн — запрещённая в России организация

Москва, 17 июня, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Рэпер Моргенштерн (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) объявил о закрытии своего ресторана Kaif Provenance. Об этом он рассказал в своих соцсетях 17 июня.

Цитата из клипа на песню Aristocrat Алишер Моргенштерн*

«Вы сами прекрасно видели, что в последнее время происходит с рестораном. Продолжается давление», — объяснил своё решение музыкант. «Мы работаем последнюю неделю и всё», — добавил он.

ИА REGNUM напоминает, что Моргенштерн (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) открыл Kaif Provenance в 2020 году. В апреле 2021 года музыкант устроился туда официантом на 24 часа, однако не смог отработать полную смену из-за сложности работы.