17 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что для граждан России с 1 июля на Украине будет действовать визовый режим.

Оксана Переможенко, , 17:39 — REGNUM Для граждан России с 1 июля на Украине будет действовать визовый режим. Об этом 17 июня заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Новость обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте».

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«Калибрам» визы вне очереди?» — с сарказмом поинтересовался Агент.

«Но зачем? Если она скоро станет частью России», — пишет Ксения Б.

«А визы Шойгу выдаёт?» — смеется Крис.

«На остатках украинских территорий, которые постоянно сокращаются. Новые границы Украины определит Россия», — написал один из участников обсуждения.

«Прям представляю, толпы народу из Екатеринбурга, Мурманска или Перми ломятся в визовые центры Украины, чтоб поехать в европейский Крыжополь или Жмеринку», — иронизирует один из комментирующих.

«Танку виза не нужна», — прокомментировал Евгений.

«Так и представила, как военные оформляют визы», — смеется один из участников обсуждения.

«Военные и так войдут, а остальным не всем надо», — отреагировал Sergey S.

«Кто-то собирался ехать туда? В здравом уме с российским паспортом к неадекватным со слюной ненависти до колена? Ну, такой себе квест», — отметила Nataliana.

«Калибрам» виза без надобности», — написала Лариса.

«А для танков и артиллерии тоже теперь виза нужна?» — поинтересовалась Лена.

«Зеленский нашел способ остановить российскую армию», — пошутил один из комментирующих.

Российские военные Никита Третьяков © ИА REGNUM

«Вот клоун отжигает. Не будет никакой Украины…» — пишет Сергей Ш.

«На танке можно без визы», — смеется Katya.

«Представляю себе унылых чеченцев, покидающих Харьковскую область, растерянных солдат российской армии, которых отсутствие у них украинской визы заставляет панически бежать…» — пошутил Сергей Т.

«Россия на своей Украине не признает фашистские визы!» — добавил Andrey E.

«Полезным» делом занят, ничего не скажешь!» — с сарказмом отметил Дмитрий.

«Опоздал батенька! Пусть готовит визу себе на пожизненное проживание где-нибудь в Европе, если его хозяева ему не предложат другой путь… за его ненадобностью», — отреагировала Поселянка.

«Вот он, седьмой пакет санкций, самый жёсткий!» — с юмором написала Ekaterina.

«Он что думает, кто-то из России поедет на Украину с западной стороны?» — недоумевает Leonid.

«Шойгенская виза», — смеется Semyon.

«Это чтобы россияне не смогли приехать и забрать пожилых украинцев с Украины Зеленского. Железный комический занавес закрыл выезд «военнообязанным», теперь и бабушек с дедами некому будет вывезти. Баррикадирование дверей и окон — признак шизофрении. Обследуйте комика срочно», — призвал Марк З.

«Для своих уже бывших граждан стараются, чтобы российское гражданство не принимали. К родственникам теперь только с визой можно будет поехать. Россияне в своем уме и здравой памяти, само собой, туда не поедут. Что мы там забыли?» — подытожила Валерия П.