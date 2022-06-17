Таллин, 17 июня, 2022, 16:36 — ИА Регнум.

JM Мали

В четверг, 16 июня, после почти шестимесячной службы на базе Гао (Мали) в Эстонию вернулся военный контингент. Об этом сообщила пресс-служба Сил обороны Эстонии.

Отмечается, что таким образом завершилась военная миссия в этой африканской стране, которая длилась с 2014 года по просьбе Франции.

«Контингент выполнил все поставленные перед ним задачи с отличием, за что и был удостоен внимания командующего вооруженными силами Франции», — отметил командир контингента майор Рауно Вахиметс.

Эстонский контингент в Мали насчитывал около 70 военнослужащих. Основная задача эстонских специалистов заключалась в обеспечении подготовки вооруженных сил Мали, чтобы последние могли контролировать собственную территорию и бороться с террористическими группировками.

«Эстония стала первой страной, которая присоединилась к проведению Францией военной операции «Бархан». Благодаря этому вкладу Эстония укрепила свои взаимоотношения с одной из самых сильных в военном отношении стран Евросоюза», — подчеркнул канцлер министерства обороны Эстонии Лаури Абель.

В мае 2022 года власти Мали заявили о «вопиющих нарушениях» суверенитета республики со стороны французских военных. Официальный Бамако разорвал оборонное соглашение с Парижем, которое действовало с 2014 года, назвал действия Франции и ее союзников в стране «оккупацией» и «новым колониализмом».

Франция заявила о выводе своих войск из этой страны в феврале 2022 года.