Санкт-Петербург, , 16:34 — REGNUM Постоянные заявления руководства западных стран о «путинской инфляции» могут в чём то убедить только абсолютно безграмотных людей, заявил 17 июня президент России Владимир Путин, выступая на 25-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Вы уж меня извините, я не люблю, себя упоминать, но все мы слышим про «путинскую инфляцию» на Западе. На кого рассчитана эта глупость? На тех, кто читать и писать не умеют! Вот и всё», — сказал Владимир Путин.

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