Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Постоянные заявления руководства западных стран о «путинской инфляции» могут в чём-то убедить только абсолютно безграмотных людей, заявил 17 июня президент России Владимир Путин, выступая на 25-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«Вы уж меня извините, я не люблю себя упоминать, но все мы слышим про «путинскую инфляцию» на Западе. На кого рассчитана эта глупость? На тех, кто читать и писать не умеют! Вот и всё», — сказал Владимир Путин.