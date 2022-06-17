Москва, , 16:34 — REGNUM РФ остро нуждается в модернизации технологического и кадрового потенциала, однако обычная рыночная экономика не способна решить таких сложных и комплексных проблем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 июня заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

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«Санкции западных стран против российской экономики привели к дефициту комплектующих даже в отраслях промышленности с высоким уровнем локализации производства, — констатировал он. — В этих условиях возникает угроза приостановки производственной деятельности, дефицита отдельных видов продукции в самых разных отраслях российской промышленности и экономики. Кроме того, российская экономика остро нуждается в модернизации и обновлении, обеспечении современного технологического и кадрового потенциала. На сегодняшний день остро стоит вопрос высокого уровня физического и морального износа основных средств, низкой производительности труда в ключевых отраслях национальной экономики».

В связи с этим Мастеров призвал учитывать, что обычная рыночная экономика не способна решить сложных и комплексных проблем, связанных с обеспечением технологической безопасности, технологическим перевооружением и модернизацией, так как они могут потребовать масштабных инвестиций, научных исследований, переподготовки кадров, корректировки образовательных стандартов.

«РФ может и должна обеспечить собственную технологическую безопасность, — сказал он. — Вместе с тем это потребует комплексной проработки и масштабных мероприятий, направленных на стимулирование научно-технологических изысканий, строительства новых предприятий, подготовки новых кадров, в том числе инженерно-технологических специальностей. Однако нужно понимать, что быстро решить все проблемы, особенно связанные, например, с отставанием в области микроэлектроники, не удастся».

По словам Мастерова, возможно, потребуются какие-то временные, промежуточные решения, основанные как на импорте необходимой продукции и комплектующих из дружественных стран, так и на частичном применении устаревших и российских технологий.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что российские экспортеры пока не готовы переориентироваться на внутренний рынок.

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