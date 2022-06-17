Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Глава Мордовии Артем Здунов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) провел переговоры с Чрезвычайным и Полномочным послом Казахстана в России Ермеком Кошербаевым. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

пресс-служба главы Мордовии Делегации Мордовии и Казахстана на ПМЭФ

Здунов отметил, что между Казахстаном и Мордовией сложились взаимовыгодные торгово-экономические связи, налажен экспорт железнодорожных вагонов, кабельной продукции, фиброцементных изделий, мясной, молочной продукции и полуфабрикатов.

«Сейчас наша задача — активизировать это сотрудничество», — подчеркнул глава республики.

В частности, в ходе встречи рассматривались вопросы перспективы замещения ряда товаров, которые ранее поставлялись из недружественных стран продукцией предприятий Казахстана. Также была достигнута договоренность об организации бизнес-миссии предприятий Мордовии в Казахстан, в том числе для участия в международной выставке «Энергетика, электротехника и энергетическое машиностроение» Powerexpo Almaty 2022, которая состоится в сентябре.

Как сообщало ИА REGNUM, также в рамках форума делегация Мордовии провела встречи с гендиректором Фонда содействия реформированию ЖКХ Константином Цициным и генеральным директором АО «ДОМ. РФ» Виталием Мутко, с министром просвещения России Сергеем Кравцовым и с заместителем председателя правления ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым.