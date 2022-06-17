Подгорица, , 16:32 — REGNUM Рост цен на потребительские товары и услуги в Черногории, измеряемые индексом потребительских цен, в мае 2022 года по сравнению с апрелем в среднем составили более 0,8 процента, свидетельствуют данные статистического ведомства Monstat.

Инфляция josep salvia i boté

Потребительские цены в мае 2022 года, по сравнению с тем же месяцем прошлого года, в среднем на 11,7 процента выше.

«Наибольшее влияние на месячный уровень инфляции оказал рост цен на мясо, твердое топливо, молоко, сыр и яйца, фрукты», — сообщает ведомство.