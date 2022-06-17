Санкт-Петербург, , 17:00 — REGNUM За истекшие сутки 109 человек с COVID-19 пополнили больницы Санкт-Петербурга. Об этом 17 июня сообщили в региональном штабе. Такой показатель на 22 человека больше, чем сутками ранее.

Скорая помощь у «Ситибанка» Дарья Антонова © ИА REGNUM

В Северной столице за сутки зафиксировали 228 случаев заражения коронавирусной инфекцией (-6 по отношению к прошлым суткам). Скончались от ковида, как основной причины, за сутки семь больных, а переболели вирусом 117 петербуржцев (-172).

На лечении ковида в медицинских учреждениях состоят 1035 человек (-1). При этом 167 (-4) пациентов размещены в отделениях реанимации, а 41 больной (+1) подключён к аппаратам ИВЛ.

Для лечения больных с ковидом и пневмонией в Санкт-Петербурге имеется 1341 больничная койка. Эти места размещены в шести городских стационарах.

На домашнем лечении COVID-19 состоят 1487 петербуржцев. За прошедшие сутки этот показатель сократился на 46 больных.

Отметим, что за всё время действия пандемии в Петербурге выявили 1 497 023 случая заражения коронавирусом. Его жертвами стали 34 010 человек. При этом выздоровел от вируса за всё время 1 533 541 больной.

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