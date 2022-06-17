Москва, , 16:30 — REGNUM Бурное развитие российско-индийской торговли вызывает острое недовольство Вашингтона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 июня заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Флаги России и Индии Mil.ru

«Власти США предупреждают индийцев: «не пользуйтесь болью и страданиями европейцев и американцев. Вы тоже должны пострадать от энергодефицита солидарно с нами!». Однако Индия исторически всегда пыталась занять нейтральную позицию в отношении напряженности между крупными державами, — сказал Ильинский. — Но в условиях жесткого давления со стороны США невозможно организовать продажу нефти Индии Россией за американские доллары, которые автоматически замораживаются на российских счетах в банках США. Для решения этой проблемы стороны рассматривают возможность взаимных расчетов в рублях и рупиях и планируют использовать счета с индийскими рупиями, депонированными в контролируемых российским государством банках. С этой целью в Нью-Дели отправилась высокопоставленная делегация представителей России, которая проведет переговоры с представителями Государственного банка Индии, Uco Bank, Bank of Maharashtra, Canara Bank, IndusInd Bank, Национальной платежной корпорации Индии (NPCI) и Ассоциации валютных дилеров Индии (FEDAI)».

Как полагает Ильинский, возможно, что на переговорах речь будет идти о достижении двустороннего валютного соглашения между рупией и рублем, которое соответствует их взаимной стоимости.

«В этой схеме расчетов предполагается, что Индия платит России рупиями за закупку нефти по взаимно согласованной цене, а Россия может использовать эти рупии для оплаты товаров, которые она покупает у Индии. С учетом роста торговли между Россией и Индией размеры согласованных депозитов рупии в российских банках могут увеличиться до 5 миллиардов долларов к концу года», — предположил Ильинский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ильинский заявил, что в условиях санкций для России становится доминирующим восточный вектор развития международной торговли.

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