Москва, 17 июня, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Бурное развитие российско-индийской торговли вызывает острое недовольство Вашингтона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 июня заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Mil.ru Флаги России и Индии

«Власти США предупреждают индийцев: «не пользуйтесь болью и страданиями европейцев и американцев. Вы тоже должны пострадать от энергодефицита солидарно с нами!». Однако Индия исторически всегда пыталась занять нейтральную позицию в отношении напряженности между крупными державами, — сказал Ильинский. — Но в условиях жесткого давления со стороны США невозможно организовать продажу нефти Индии Россией за американские доллары, которые автоматически замораживаются на российских счетах в банках США. Для решения этой проблемы стороны рассматривают возможность взаимных расчетов в рублях и рупиях и планируют использовать счета с индийскими рупиями, депонированными в контролируемых российским государством банках. С этой целью в Нью-Дели отправилась высокопоставленная делегация представителей России, которая проведет переговоры с представителями Государственного банка Индии, Uco Bank, Bank of Maharashtra, Canara Bank, IndusInd Bank, Национальной платежной корпорации Индии (NPCI) и Ассоциации валютных дилеров Индии (FEDAI)».

Как полагает Ильинский, возможно, что на переговорах речь будет идти о достижении двустороннего валютного соглашения между рупией и рублем, которое соответствует их взаимной стоимости.

«В этой схеме расчетов предполагается, что Индия платит России рупиями за закупку нефти по взаимно согласованной цене, а Россия может использовать эти рупии для оплаты товаров, которые она покупает у Индии. С учетом роста торговли между Россией и Индией размеры согласованных депозитов рупии в российских банках могут увеличиться до 5 миллиардов долларов к концу года», — предположил Ильинский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ильинский заявил, что в условиях санкций для России становится доминирующим восточный вектор развития международной торговли.