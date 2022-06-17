Санкт-Петербург, , 16:29 — REGNUM Россия никогда не пойдет по пути изоляции и автаркии, расширяя свои связи с теми, кто в этом заинтересован, заявил 17 июня на ПМЭФ президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что таких стран в мире — подавляющее большинство, но «все, кто хочет сотрудничать с Россией подвергаются неприкрытому давлению США и Европы, порой доходит до прямых угроз».

«Однако такой шантаж мало что значит, когда речь идет о странах, во главе которых стоят лидеры, которые четко понимают, где чужие, а где собственные интересы, интересы своих народов», — сказал Путин.

Россия будет наращивать с такими странами своё взаимодействие, продвигать совместные проекты. Продолжит и сотрудничество с западными компаниями, которые остаются на российском рынке, несмотря на выкручивание рук.