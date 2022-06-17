Москва, , 16:28 — REGNUM В условиях санкций для России становится доминирующим восточный вектор развития международной торговли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 июня заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский. Так он прокомментировал желание властей Индии согласовать с Россией торговлю в рупиях.

Индия и Россия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Жёсткие торговые и финансовые санкции, которые были использованы странами коллективного Запада против России, привели к серьёзным проблемам в мировой торговле и к полному разрушению сложившихся и эффективно функционирующих глобальных цепочек поставок, — сказал он. — В этих условия для России восточный вектор развития международной торговли становится доминирующим».

Как подчеркнул Ильинский, особую важность в этом процессе играют международные экономические отношения между Россией и Индией.

«В 2021 году Индия экспортировала в нашу страну товаров на сумму 3,3 млрд долларов, включая фармацевтику, чай и кофе, а импортировала из России вооружения, минеральное сырье, удобрения и металлы на сумму 6,9 млрд долларов, — сказал Ильинский. — Если до начала СВО доля импорта нефти из России составляла только 1%, то сегодня Россия стала вторым после Ирака экспортером нефти в Индию, потеснив Саудовскую Аравию на третье место».

Напомним, что ранее глава Сбербанка Герман Греф назвал юань единственной валютой, профицитной по отношению к рублю. По его словам, РФ может получить «рупию которая никакой ценности для нас не будет представлять, потому что мы не сможем ее отоварить».