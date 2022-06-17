Таллин, , 16:27 — REGNUM

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Президент Эстонии Алар Карис присвоил звание бригадного генерала полковнику Яаку Тариену, который с 2018 года возглавляет таллинский Центр сотрудничества в сфере киберобороны НАТО.

Об этом сообщила канцелярия президента страны, отметив, что соответствующий указ подписан 16 июня нынешнего года. Всего Алар Карис присвоил новые воинские звания свыше 170 действующим военнослужащим и резервистам.

Перед тем, как возглавить центр, Яак Тариен командовал Военно-воздушными силами Эстонии. В августе 2022 года новым главой центра станет Март Ноорма.

Центр сотрудничества в сфере киберобороны НАТО (Киберцентр НАТО — CCDCOE) — подразделение НАТО со штаб-квартирой в Таллине, которое занимается проблемами кибербезопасности стран Альянса. Подразделение было создано в 2008 году по инициативе Эстонии под предлогом якобы угроз со стороны российских хакеров. Имеет статус войсковой организации. Российские эксперты считают, что центр специализируется на кибершпионаже в отношении российского интернета и военных и государственных структур РФ.

Ранее Директор CCDCOE, полковник Яак Тариен заявил, что основной целью проводимых центром учений Cross Sword является добавление кибердействий в стандартный набор военных инструментов НАТО при проведении общевойсковых наступательных операций.

В составе подразделения — 300 ИТ-специалистов из более чем 20 стран-членов НАТО, а также не входящих в НАТО Швеции, Финляндии и Украины.