Ульяновск, , 16:25 — REGNUM В Ульяновской области спасатели предупреждают о пожарной опасности четвёртого класса. Об этом сообщается на сайте управления МЧС.

Деревья в городе Павел Ищенко © ИА REGNUM

По данным ведомства, с 18 по 20 июня в лесах по востоку области ожидается высокая пожарная опасность четвёртого класса. В управлении сообщают, что в связи с этим объявляется «жёлтый» уровень опасности (то есть стихия потенциально опасна).

По данным Ульяновского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 — 20 июня в регионе ожидается тёплая погода без существенных осадков.

Спасатели напоминают, что в условиях сухой и жаркой погоды возникает опасность природных пожаров, призывая соблюдать все правила пожарной безопасности на природе.

Ранее в минприроды Ульяновской области отмечали, что с начала пожароопасного сезона в регионе ликвидировано 12 лесных пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лесной пожар произошёл вечером 15 июня, огнём было охвачено 2,3 гектара. В минприроды полагают, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

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