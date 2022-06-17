Санкт-Петербург, , 16:24 — REGNUM Страны «золотого миллиарда» продолжают считать всех остальных «вторым сортом» и своими колониями, отрицая реальность, заявил 17 июня президент России Владимир Путин, выступая на 25-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Владимир Путин Дарья Драй © ИА REGNUM

При этом они не замечают, что попали в плен собственных заблуждений, отметил он.

«Причём наши коллеги не просто отрицают реальность, они пытаются противодействовать ходу истории, мыслят категориями прошлого века, находятся в плену своих же собственных заблуждений о странах вне так называемого золотого миллиарда, считают все остальное периферией, своим задним двором, по-прежнему относятся к ним, как к колониям, а народы, живущие там, считают людьми второго сорта, потому что сами считают себя исключительными», — сказал Владимир Путин.

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