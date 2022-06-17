Таллин, , 16:24 — REGNUM Резерв Сил обороны Эстонии пополнят порядка 2 500 военнослужащих срочной службы зимнего призыва 2021 года. Об этом сообщил портал новостей гостелерадитовещания страны ERR.

Армия Эстонии

Заканчивают срочную службу почти 1 400 солдат и унтер-офицеров 1-й пехотной бригады. Они приобретали знания и профессиональные навыки в составе Скаутского и Калевского пехотных батальонов, а также противовоздушных и противотанковых подразделениях, частях тыла, штаба и связи, артиллерии, инженерных войск и разведки.

Помимо этого, уходят в резерв более 200 военнослужащих Батальона логистики службы тылового обеспечения: парамедики и водители. Командование киберобороны отправляет в резерв более 200 срочников, а военно-морские силы — более 40 моряков. Военнослужащие ВМС Эстонии обучались по специальностям оператора связи, моториста, оружейной обслуги или кока. Службу в военной полиции Караульного батальона заканчивает 135 срочников.

Военнослужащие срочной службы 2-й пехотной бригады зимнего призыва уже ушли в резерв. В общей сложности запас пополнило почти 600 солдат и унтер-офицеров Куперьяновского пехотного батальона и Роты штаба и связи.

Ранее службу также окончил 31 солдат подразделения Сил специальных операций (ССО) — это первый выпуск спецназовцев, набранных из числа срочников не только мужского, но и женского пола. Создаваемые подразделения обучаются действовать на суше, с воздуха и в воде. Кроме того, они способны действовать и атаковать приоритетные цели в тылу противника.

Набор призывников в Эстонии проходит три раза в год. Военнослужащие январского и июльского призывов служат 11 месяцев: они становятся младшими унтер-офицерами подразделений резерва или же получают подготовку водителей. Рядовой состав набирается в октябре — срок службы военнослужащих этого призыва состоит 8 месяцев.

Новый призыв на 11-месячную службу в Силы обороны Эстонии состоится в июле 2022 года.