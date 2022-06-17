Лос-Анджелес, США, 17 июня, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Американский актёр Джонни Ноксвил (Филип Клэпп) подал документы на развод со своей женой Наоми Ноксвил. Об этом 17 июня пишет TMZ.

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По данным издания, актёр и его супруга расстались ещё в сентябре 2021 года. Пара прожила в браке 12 лет — у них есть общий сын.

ИА REGNUM напоминает, что Джонни Ноксвил — американский актёр, сценарист, продюсер и каскадёр. Он известен как создатель сериала «Чудаки».