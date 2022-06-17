Вологда, 17 июня, 2022, 16:20 — ИА Регнум. В Вологде пропавший несколько дней назад подросток был найден мертвым в местном водоеме, сообщает ГУ МЧС.

Andris Malygin Вологда

«При проверке береговой линии места, где ранее сотрудники следствия обнаружили личные вещи подростка, было обнаружено тело утонувшего, которое достали из воды и передали представителям следственного управления», — отметили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области утонула 15-летняя девочка.