Лондон, , 16:19 — REGNUM Руководство лондонского «Тоттенхэма» готово предложить 90 миллионов евро за 24-летнего центрфорварда миланского «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса. Об этом 17 июня сообщил журналист Альфредо Педдула.

Лаутаро Мартинес Agencia de Noticias ANDES

Ранее сообщалось, что в подписании Лаутаро Мартинеса также были заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и каталонская «Барселона».

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Лаутаро Мартинес принял участие в 35-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился 21-м забитым мячом и 3-мя результативными передачами.

«Интер» выкупил Мартинеса у «Расинга» 4 июля 2018 года за 25 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость аргентинского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 75 миллионов евро.