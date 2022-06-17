Кострома, 17 июня 2022, 18:27 — REGNUM Экс-депутат Костромской областной думы Максим Гутерман не захотел объяснять досрочное сложение полномочий, отказавшись общаться с журналистами. Позицию политика ИА REGNUM озвучила его помощница.
Напомним, заявление Гутермана об отказа от мандата было рассмотрено на заседании думы 16 июня. Сам депутат на встрече не присутствовал.
Официально основанием ухода стал «перенос места осуществления предпринимательской, экономической деятельности в другой субъект Российской Федерации, и как следствие, невозможность в дальнейшем уделять должное внимание депутатской деятельности». Что скрывается за расплывчатой формулировкой — перенос костромского ювелирного завода «Топаз» в другое место, переезд политика или другие мотивы — неизвестно.
Справка: впервые Гутерман был избран депутатом Костромской областной Думы в 2010 году по спискам «Единой России», затем дважды переизбирался. В 2015 году был исключён из партии за «ущерб, нанесённый её репутации и политическим интересам. Тогда политик тоже ушёл по-английски, не явившись на заседание городского политсовета из-за сильной занятости. Политик являлся одним из самых состоятельных депутатов облдумы (4 место и 70,3 млн рублей по итогам 2021 года), он работает коммерческим директором костромского ювелирного завода «Топаз», имеющем юридический адрес в Ярославле. Довыборы по 10 округу будут проведены за рамками Единого дня голосования в сентябре 2022 года, но не позднее чем 16 июня 2023 года.
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