Кострома, 17 июня, 2022, 18:27 — ИА Регнум. Экс-депутат Костромской областной думы Максим Гутерман не захотел объяснять досрочное сложение полномочий, отказавшись общаться с журналистами. Позицию политика ИА REGNUM озвучила его помощница.

Максим Гутерман

«Максим Аркадьевич отказывается от каких-либо комментариев», — сказала она.

Напомним, заявление Гутермана об отказа от мандата было рассмотрено на заседании думы 16 июня. Сам депутат на встрече не присутствовал.

Официально основанием ухода стал «перенос места осуществления предпринимательской, экономической деятельности в другой субъект Российской Федерации, и как следствие, невозможность в дальнейшем уделять должное внимание депутатской деятельности». Что скрывается за расплывчатой формулировкой — перенос костромского ювелирного завода «Топаз» в другое место, переезд политика или другие мотивы — неизвестно.