Санкт-Петербург, , 16:20 — REGNUM Россия, обеспечивая свой рынок продовольствия, способна увеличить экспорт продовольствия и удобрений на мировой рынок, заявил президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ 17 июня.

«Например, объем наших поставок зерна в будущем сезоне может вырасти до 50 млн тонн. В приоритетном порядке будем направлять поставки в те страны, где существуют риски увеличения числа голодающих, в первую очередь, речь идет об африканских странах и регионе Ближнего Востока», — сказал Путин.

Он выразил удивление тем, что ЕС держит санкции против российских удобрений, тогда как США их исключили из санкционного списка, сравнив бюрократию ЕС с жерновами мельницы 18-го века.

«Все понимают, что сделали глупость, но открутить назад сложно», — заметил президент.