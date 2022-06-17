Тамбов, , 16:17 — REGNUM На сцене Тамбовского государственного академического драматического театра покажут спектакли IV Международного фестиваля русских зарубежных театров. Такое мероприятие проходит на тамбовской земле впервые, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении информационной политики.

Тамбовщина принимает Международный фестиваль русских зарубежных театров https://www.tambov.gov.ru/

В рамках театрального фестиваля, который открылся 16 июня и продлится по 22 июня, зрители увидят спектакли театральных коллективов из шести стран, помимо России: постановки представят театры из Абхазии, Южной Осетии, Армении, Таджикистана, Казахстана и Узбекистана.

Цель этого масштабного проекта — популяризация русского театрального искусства и поддержка русских театральных коллективов за рубежом. Организаторы подчёркивают, что фестиваль способствует не только расширение зрительской аудитории, но развивает профессиональное сотрудничество с русскоязычными коллективами ближнего зарубежья, делает более насыщенной театральную жизнь России и русскоязычных театров, работающих за пределами нашей страны.

Отмечается, что фестиваль — это мероприятие не только для зрителей, но и для театральных коллективов, которые будут участвовать в образовательной программе, включающей лекции и мастер-классы.

Временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров, участвующий в эти дни в Петербургском международном экономическом форуме, направил приветствие участникам и гостям фестиваля.

«Считаю очень важным и символичным проведение фестиваля в настоящее время, ведь значение русской культуры огромно для всего мира. И речь здесь, конечно же, не только о театре. Невозможно представить себе образованного человека в любой стране, который не читал Пушкина, Толстого и Достоевского, который не восхищался бы музыкой Чайковского и Рахманинова, картинами Левитана и Айвазовского. Так было, есть и будет. Рад, что международный праздник русского театра, русской культуры проходит на гостеприимной тамбовской земле. Давайте сделаем это доброй традицией!» — сказано в приветствии.

Тамбов: на фестивале русских зарубежных театров https://www.tambov.gov.ru/

Тамбов: на фестивале русских зарубежных театров https://www.tambov.gov.ru/

Первый фестивальный спектакль — «Кьоджинские перепалки» в постановке Государственного русского театра драмы им. Ф. А. Искандера из абхазского города Сухум. Одну из лучших комедий Карло Гольдони режиссер Александр Коручеков превратил в многофигурную живописную фреску, многоголосый ансамбль, галерею ярких мужских и женских характеров — невинных и грубых, наивных и хитроумных, ярких, колоритных и бесконечно заразительных.

17 июня на сцене Тамбовтеатра выступит Ереванский русский драматический театр им. К. С. Станиславского. Зрители увидят трагикомедию «Люди. Звери. Обстоятельства» по пьесе Дона Нигро «Звериные истории»: постановка состоится из 11-ти коротких историй о смысле жизни и о сегодняшнем дне. Это первая постановка пьесы американского драматурга Дона Нигро в Армении.