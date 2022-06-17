Санкт-Петербург, 17 июня 2022, 16:16 — REGNUM Тектонические сдвиги, происходящие в экономическом и политическом миропорядке, не имеют обратного хода, заявил 17 июня президент России, выступая на 25-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Эти изменения носят фундаментальный, поворотный и неумолимый характер. И ошибочно полагать, что время бурных перемен можно «пересидеть», переждать, что «всё вернется на круги своя» и будет как прежде.
Не будет!», — подчеркнул Владимир Путин.
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