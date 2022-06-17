Таллин, 17 июня, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Эстония импортировала 8 млн баррелей мазута за первые пять месяцев 2022 года, большая часть которых поступила из России и снова была экспортирована. Об этом пишет бизнес-агентство Bloomberg, сообщил портал strana. today.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Агентство напоминает, что Эстония вместе с другими странами Евросоюза утвердила шестой пакет санкций против России, который запрещает перевозку нефтепродуктов РФ по морю. Однако нынешние поставки были осуществлены морским путем в Саудовскую Аравию, а до этого мазут прибыл в Эстонию по железной дороге.

По словам Имана Нассери из консалтинговой фирмы FGE, «поставки небольшие в контексте мирового рынка нефти, но подчеркивают тесные связи между Эр-Риядом и Москвой. Эти две страны возглавили альянс нефтедобывающих государств ОПЕК+».