Севастополь, 17 июня, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Заявления, сделанные представителями украинского руководства о «возвращении Крыма», сделать в трезвом уме невозможно, киевский режим находится в альтернативной реальности. Об этом 17 июня написал в телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Александр Полегенько ИА REGNUM Севастополь

«Представитель Владимира Зеленского «по Крыму» Тамила Ташева заявила о том, что подходы Киева к возвращению Крыма после 24 февраля изменились, теперь этого будут добиваться военным путем. А еще ранее она заявляла, что все, кто приехал в Севастополь, начиная с 2014 года должны будут уехать с полуострова, или получить вид на жительство, если на это будут основания, а основаниями представитель Зеленского считает например браки с украинцами», — привел заявления Киева Развожаев.

Он также отметил, что Киеве намерены упразднить особый статус Севастополя, поскольку российского флота там «не будет».

Развожаев подчеркнул, что киевские власти уже давно пытаются запугать севастопольцев и крымчан, и новые заявления можно расценить лишь как очередную попытку такого запугивания.

«Но мы — не боимся. Совсем. Потому что знаем, что такие заявления — результат долгого приема каких-то препаратов, погружающих в альтернативную реальность. В трезвом уме - такие заявления делать невозможно», — подчеркнул губернатор.

Развожаев обратился к Тамиле Ташевой, призвав запомнить, что Крым и Севастополь — это Россия, Севастополь был и навсегда останется главной базой Черноморского флота.

«Люди, которые здесь живут — сделали свой выбор, в который Украина не может поверить уже 8 лет! Единственное, чего вы можете добиваться — прощения. У России, у народа Донбаса, у людей, которых вы гоните на убой. За то, что вы сделали со своей страной. Но это тоже уже недостижимо. Такое не прощается», — написал Развожаев.

Напомним, представители киевского режима регулярно делают заявления о «возвращении» Крыма в состав Украины и уничтожении Крымского моста.