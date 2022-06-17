Мадрид, 17 июня, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, руководство мадридского «Реал» планирует отпустить 24-летнего форварда сборной Сербии Луку Йовича в грядущее летнее трансферное окно.

Oleg Bkhambri Лука Йович

По информации источника, основным претендентом на Йовича является «Фиорентина» из Флоренции, которая в зимнее трансферное окно рассталась с одним из лидеров команды Душаном Влаховичем.

В прошедшем сезоне Лука Йович принял участие в пятнадцати турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Также нападающий получил одну желтую карточку.

Лука Йович выступает за «Реал» со 2 июля 2019 года после перехода из франкфуртского «Айнтрахта» за 63 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость сербского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 16 миллионов евро.