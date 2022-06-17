17 июня 2022 | Время чтения 2 мин

Валерий Ходячий, , 16:57 — REGNUM Жители Южной Кореи обсудили японского монаха, потребовавшего вернуть буддийскую статую.

Будда

Согласно южнокорейским СМИ, 15 июня настоятель японского храма Сецуре Танака предстал перед Верховным судом Тэджона. В ходе слушаний по апелляции 46-летний японец потребовал досрочно вернуть буддийскую статую, украденную южнокорейской воровской группировкой в 2012 году.

«Можно сказать, что статуя Будды является собственностью храма в Цусиме и всей Японии. Однако она была украдена и незаконно вывезена в Южную Корею в 2012 году», — заявил японец.

Известно, что речь идет о 50,5-сантиметровой статуе сидящего Будды, изготовленной из позолоченной бронзы во времена династии Корё (918 — 1392 гг.) и имеющей вес 38,6 кг. В настоящее время данная статуя хранится в Национальном научно-исследовательском институте культурного наследия в Тэджоне.

Отметим, что в настоящее время статуя находится под контролем правительства Южной Кореи и является культурной ценностью, признанной японской префектурой Нагасаки. Японское правительство требует вернуть статую.

Однако южнокорейский храм также подал иск в суд, утверждая, что статуя принадлежит ему. Храм утверждает, что статуя была украдена японскими пиратами в XIV веке. Окружной суд Тэджона принял иск южнокорейского храма в 2017 году, однако правительство Южной Кореи обжаловало это решение в высоком суде.

«Он случайно ничего не употреблял? У нас тут, можно сказать, конец света, а он рассуждает о международных преступлениях, кражах и перепродаже», — возмущается roma***.

«Статуя была украдена и вывезена контрабандой в 2012 году, поэтому, безусловно, её нужно вернуть владельцу, то есть японскому храму», — утверждает yoho***.

«А в курсе, что довольно большая часть культурных ценностей была украдена в годы Имджинской войны или во время колониального правления Японии? Если нет, то нужно ли проверять, кто это сделал, когда, в какую эпоху?» — интересуется stee***.

Имдинская война. Осада Пусанджина в 1592 году

«Чушь какую-то несет», — считает ayap***.

«Просто верните статую обратно», — предлагает yhan***.

«А что если японцы первые её украли, а теперь пытаются обвинить нас в том, что мы украли украденное?» — вопрошает buon***.

«Вор культурных ценностей, который занимается общественной деятельностью. Да-да, за общественные заслуги можно и смягчить наказание», — смеется kch1***.

«Да ладно Вам, значит, когда-нибудь мы тоже их ограбим», — советует не расстраиваться ehd7***.

«Во времена династии Чосон японцы вторглись на нашу территорию и разграбили храм. Только по этим действиям можно сказать, что Чосон был растоптан японскими захватчиками», — пишет jodo***.

«Сколько культурных ценностей Корейского полуострова в Японии было передано обратно корейцам? Почти все они были украдены. У японцев двойные стандарты», — отмечает aksv***.

«Япония — главный враг нашей страны. Об этом не стоит забывать», — настоятельно рекомендует kyeo***.

«Такими темпами они нас обберут до нитки», — считает yase***.

«И прокуратура на их стороне…» — сетует luda***.

«У японских монахов, кажется, совсем нет совести», — отмечает ghdq***.

«Чтобы было честно, можете поделить её пополам…» — предлагает kwan***.