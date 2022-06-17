Валерий Ходячий, 17 июня 2022, 16:57 — REGNUM Жители Южной Кореи обсудили японского монаха, потребовавшего вернуть буддийскую статую.
Согласно южнокорейским СМИ, 15 июня настоятель японского храма Сецуре Танака предстал перед Верховным судом Тэджона. В ходе слушаний по апелляции 46-летний японец потребовал досрочно вернуть буддийскую статую, украденную южнокорейской воровской группировкой в 2012 году.
«Можно сказать, что статуя Будды является собственностью храма в Цусиме и всей Японии. Однако она была украдена и незаконно вывезена в Южную Корею в 2012 году», — заявил японец.
Известно, что речь идет о 50,5-сантиметровой статуе сидящего Будды, изготовленной из позолоченной бронзы во времена династии Корё (918 — 1392 гг.) и имеющей вес 38,6 кг. В настоящее время данная статуя хранится в Национальном научно-исследовательском институте культурного наследия в Тэджоне.
Отметим, что в настоящее время статуя находится под контролем правительства Южной Кореи и является культурной ценностью, признанной японской префектурой Нагасаки. Японское правительство требует вернуть статую.
Однако южнокорейский храм также подал иск в суд, утверждая, что статуя принадлежит ему. Храм утверждает, что статуя была украдена японскими пиратами в XIV веке. Окружной суд Тэджона принял иск южнокорейского храма в 2017 году, однако правительство Южной Кореи обжаловало это решение в высоком суде.
«Он случайно ничего не употреблял? У нас тут, можно сказать, конец света, а он рассуждает о международных преступлениях, кражах и перепродаже», — возмущается roma***.
«Статуя была украдена и вывезена контрабандой в 2012 году, поэтому, безусловно, её нужно вернуть владельцу, то есть японскому храму», — утверждает yoho***.
«А в курсе, что довольно большая часть культурных ценностей была украдена в годы Имджинской войны или во время колониального правления Японии? Если нет, то нужно ли проверять, кто это сделал, когда, в какую эпоху?» — интересуется stee***.
«Чушь какую-то несет», — считает ayap***.
«Просто верните статую обратно», — предлагает yhan***.
«А что если японцы первые её украли, а теперь пытаются обвинить нас в том, что мы украли украденное?» — вопрошает buon***.
«Вор культурных ценностей, который занимается общественной деятельностью. Да-да, за общественные заслуги можно и смягчить наказание», — смеется kch1***.
«Да ладно Вам, значит, когда-нибудь мы тоже их ограбим», — советует не расстраиваться ehd7***.
«Во времена династии Чосон японцы вторглись на нашу территорию и разграбили храм. Только по этим действиям можно сказать, что Чосон был растоптан японскими захватчиками», — пишет jodo***.
«Сколько культурных ценностей Корейского полуострова в Японии было передано обратно корейцам? Почти все они были украдены. У японцев двойные стандарты», — отмечает aksv***.
«Япония — главный враг нашей страны. Об этом не стоит забывать», — настоятельно рекомендует kyeo***.
«Такими темпами они нас обберут до нитки», — считает yase***.
«И прокуратура на их стороне…» — сетует luda***.
«У японских монахов, кажется, совсем нет совести», — отмечает ghdq***.
«Чтобы было честно, можете поделить её пополам…» — предлагает kwan***.