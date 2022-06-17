Нижний Новгород, , 16:12 — REGNUM Нижний Новгород является привлекательным для путешественников — такое мнение озвучили 70,2% опрошенных жителей Нижегородской области. Таковы результаты опроса 1500 человек о туристическом потенциале региона, проведённого аналитиками Института проблем социального управления.

Нижний Новгород Андрей Репин © ИА REGNUM

При этом каждый четвёртый респондент считает столицу Приволжья очень привлекательным для туризма — такую точку зрения выразили 26% нижегородцев.

Ещё 44,2% участников опроса полагают, что город достаточно интересен для путешествий.

Также стало известно о том, что 20,4% опрошенных нижегородцев считают, что Нижний Новгород не лучше и не хуже других городов России.

Только 4,2% участников опроса назвали «столицу закатов» недостаточно привлекательной для приезжих, и лишь 2,1% — абсолютно не интересной для туристов.

Ещё 3,1% респондентов затруднились ответить на вопрос о туристическом потенциале Нижнего Новгорода.