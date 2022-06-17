Курумканский район, Бурятия, 17 июня, 2022, 16:09 — ИА Регнум. В Курумканском районе Бурятии ищут пропавшего в тайге пожилого мужчину. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

10 июня местный житель 1946 года рождения ушёл с заимки Аматхан и до сих пор не вернулся. В поисковой операции задействованы шестеро спасателей и одна единица техники.

«Также в поисках задействованы сотрудники полиции. О ходе поисковых работ будет сообщено позднее», — добавили в агентстве.