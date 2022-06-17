Порту, Португалия, , 16:08 — REGNUM Лучший ассистент футбольного клуба «Порту» в сезоне 2021/22 Фабио Виейра продолжит карьеру в лондонском «Арсенале». «Канониры» заплатят португальскому клубу 40+5 миллионов евро за трансфер атакующего полузащитника молодежной сборной Португалии U21.

ФК «Арсенал»

В прошедшем сезоне португальской Примейры лиги 2021/22 Фабио Виейра принял участие в 27-ми матчах регулярного чемпионата, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырнадцатью результативными передачами.

Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 22-летнего португальца в 25 миллионов евро. Футболист перейдет в «Арсенал» в грядущее летнее трансферное окно.