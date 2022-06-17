Санкт-Петербург, 17 июня 2022, 16:14 — REGNUM В рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Пензенской области Олег Мельниченко 17 июня встретился с генеральным директором ПАО «КамАЗ» Сергеем Когогиным. Стороны обсудили дальнейшие развитие проекта по созданию промышленного парка «Мастер» в Сердобске и подписали дорожную карту.
«В планах — создание инфраструктуры: строительство парковок, мест разворотов для транспорта, ограждений, системы освещения, въездной группы и ремонт внутренних дорог», — написал глава Пензенской области в своем телеграм-канале.
Правительство Пензенской области намерено расширять сотрудничество с автогигантом. Губернатор предложил руководителю ПАО «КамАЗ» привезти в Пензу троллейбусы для тестирования.
Ранее ИА REGNUM сообщало, на улицы Москвы в июне выйдут обновленные электробусы КАМАЗ-6282, которые отличаются улучшенной климатической системой, включающей полностью электрический отопитель.
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