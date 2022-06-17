Саранск, 17 июня, 2022, 16:07 — ИА Регнум. В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 20 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 66 937 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Врач в Красной зоне

Всего в регионе подтвердили 68 480 случаев заражения коронавирусом, из них 15 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1390 человек, за минувшие сутки скончался один житель региона, накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось.

В ковид-центры Мордовии за последние сутки были госпитализированы 12 пациентов, накануне в больницы попали 14 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в республике подтвердили 17 новых случаев заражения коронавирусом. После COVID-19 выписались также 20 жителей республики.